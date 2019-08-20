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Это не зона боевых действий: сеть ужаснуло видео "адской" дороги в Украине

вторник, 20 августа 2019, 23:04
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Дорога областного значения Николаев-Кропивницкий находится в ужасном состоянии: на ней можно обнаружить ямы диаметром в метры.

Об этом на своей странице сообщает журналистка Татьяна Боковня.

"У меня - шок. Я даже подумать не могла, что в наше время такое существует. Это не зона боевых действий, здесь не летали мины. Это дорога областного значения в Николаевской области", – пишет журналистка.

По ее словам, снятый на видео участок дороги находится в таком состоянии на протяжении десятков километров.

"Главе облгосадминистрации, всем из Николаевского автодора нужно оторвать руки, ноги и, желательно, голову! Всем, кто говорит о плохих дорогах и не был в Николаевском области: вы понятия не имеете, что такое плохие дороги!", – возмущается Боковня.

Напомним, подробнее о состоянии дорог в Украине читайте в материале "Апострофа": Живого места мало: по каким дорогам в Украине лучше не ездить.

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