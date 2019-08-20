Когда будут отдыхать украинские школьники: календарь каникул и выходных

Министерство образования Украины составило рекомендательный план на учебный год 2019-2020, согласно плану, школьники получат пять дополнительных выходных дней.

Об этом говорится в сообщении Министерства.

Согласно плану, в частности, количество выходных не может быть больше 30 дней, не считая летние.

Отмечается, что даты каникул каждая школа вправе устанавливать сама.

По рекомендациям Минобразования в 2019-2020 годах каникулы должны пройти:

Осенние: 28 октября — 3 ноября;

Зимние: 23 декабря — 7 января;

Весенние: 23 марта — 29 марта.

Также был опубликован список дополнительных выходных в школах:

14 октября — День защитника Украины;

9 марта — в честь Международного женского дня;

20 апреля— Пасха;

1 мая — День труда;

11 мая — выходной в честь Дня Победы.

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