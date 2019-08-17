Скоро в школу: как сэкономить на арсенале первокласника

Считанные дни остаются до старта нового учебного года, а это значит, что родителям будущих первоклассников уже давно пора приступать к операции "сборы к школе", чтобы купить ребенку все необходимое. Рынок предложений к 1 сентября традиционно огромный: школьные принадлежности можно приобрести на специализированных ярмарках, в крупных гипермаркетах или даже в интернете, если нет особого желания прочесывать магазины за руку с ребенком. Сколько в 2019 году будет стоить собрать первоклассника к школе, и можно ли тут сэкономить, разбирался "Апостроф".

Рюкзак

Это центральный предмет ученического арсенала, соответственно, к его выбору стоит подойти со всей ответственностью.

"Все же рюкзак вещь недешевая, берется хотя бы на пару лет, поэтому, кроме качества самой ткани, удобства и практичности, лучше покупать рюкзак без изображения мультяшных персонажей, - делится опытом с "Апострофом" мама второклассника одной из столичных школ Анна Гуржий. – Дело в том, что на следующий год мультик может выйти из моды, или появится новый, еще более популярный, и ребенок закатит истерику и захочет новый рюкзак с новыми рисунками, хотя старый будет еще в отличном состоянии".

Самый недорогой вариант рюкзака обойдется семейному бюджету в 300-350 гривен. Варианты посолидней (с анатомической спинкой, светоотражающими элементами и большим количеством карманов и отделений) будут стоить от 500 до 1000 гривен. Наконец, самые модные школьные рюкзаки - каркасные со множеством опций регулировки под конкретного ребенка и запоминающимся дизайном - можно купить в пределах от 1500 до 1800 гривен.

Канцтовары

Минимальный набор канцтоваров для первоклашки выглядит так: пара шариковых ручек, пара простых карандашей, пенал, линейка, ластик, 10 тетрадей в клетку, столько же тетрадей в косую линию, обложки для учебников и тетрадей.

Все это по самым минимальным подсчетам обойдется в пределах от 230 до 250 гривен. Но это эконом-вариант с дешевой деревянной линейкой, тетрадями без лишних рисунков, самыми простыми ручками и клеенчатым пеналом.

Набор канцтоваров для первоклашки с изображениями мультипликационных персонажей и более функциональным пеналом, качественными тетрадями и ластиком, который не просто так называется, но и действительно стирает написанное, будет стоить в пределах от 300 до 350 гривен.

Но, кроме необходимого минимума, первокласснику также необходим набор канцтоваров для творческих уроков: альбом для рисования, акварельные краски, пару кисточек, пластилин, цветные карандаши и фломастеры.

Самый бюджетный вариант альбома на 16 листов можно купить за 10-15 гривен, варианты поинтересней обойдутся в 30-40 гривен, и альбомы с обложкой из крафтового картона, пружинным креплением листов и качественным оформлением будут стоить около 70 гривен.

Акварельные краски - еще от 30 гривен в эконом-сегменте до 150-200 гривен, если не экономить. Кисти, как правило, идут уже в наборе с красками, но, если их там не оказалось, это еще 10-30 гривен.

Пластилин обойдется 25-30 гривен за самую недорогую коробку, в которой будет 5 разных цветов общим весом 50 грамм, до 100-150 гривен за коробку из 18 цветов. Набор цветных карандашей, если сильно экономить, можно купить и за 10-15 гривен, если экономить не сильно, то можно уложиться в 30-50 гривен, а если не экономить вообще, то есть для школьников предложения на рынке в пределах от 200 до 350 гривен. Аналогичные цены и на наборы цветных фломастеров.

Итого, весь арсенал канцтоваров вместе с набором для творческих уроков обойдется по минимуму в 360-380 гривен. Покупка необходимых канцтоваров по принципу "ни в чем ребенку не отказывать" станет семейному бюджету в 1000-1200 гривен.

"Но, если стоит задача вообще минимально заморачиваться с марафонами по школьным базарам, выбором карандашей, ручек, альбомов и прочего, в интернете продаются уже готовые наборы канцтоваров для детей. Их цена, кстати, не сильно то и будет отличаться, от набора, который вы соберете сами. Я видела такие наборы, например, начиная от 400-450 гривен", - добавила Анна Гуржий.

Школьная форма

Этот атрибут школьной жизни уже давно стал архаизмом. Все дело в том, что ношение формы регламентировал президентский указ 1996 года, но Владимир Зеленский его отменил. Впрочем, это не значит, что педагоги на местах перестали требовать "черный низ, белый верх" от учеников. Если родители принципиально не согласны одевать свое чадо в строгие деловые тона, а администрация школы неумолима, то, как пояснил "Апострофу" юрист общественной организации "Батьки SOS" Роман Бондаренко, нужно действовать в рамках законов.

"Все, что происходит на словах, нужно переводить в письменную плоскость. Можно просто написать заявление об отказе от школьной формы и все. Детей не могут не пускать в школу, если нет формы, потому что это будет нарушением права на образование. Не могут также делать замечания детям по поводу внешнего вида, потому что это уже будет буллинг. И в таком случае можно будет написать заявление уже о буллинге и психологическом давлении на ребенка", - отметил Бондаренко.

Но если родители и сами не против, чтобы их ребенок в школе выглядел как будущий министр, то вперед за покупками.

Комплект школьной формы для мальчиков обойдется в среднем 1600-2200 гривен. Около 600-800 гривен придется отдать за костюм, еще по 200-250 гривен за пару рубашек и 600-900 гривен обойдутся туфли.

Примерно столько же будет стоить комплект для девочек: 250-350 гривен нужно будет отдать за юбку, еще по 200-300 гривен - за пару блузок, 500 гривен обойдется пиджак и 700-1000 гривен - за школьные туфли. Впрочем, на форме для девочек можно и сэкономить, если вместо пиджака, юбки и блузки купить школьное платье. Такая покупка обойдется в диапазоне от 300 до 600 гривен.

Цены / Апостроф Фото: Апостроф / Коллаж

Где закупаться?

После того как бюджет и список покупок распланированы, следует определиться с местом совершения покупок: школьная ярмарка, супермаркет или интернет. По словам опытных родителей, у каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы.

"Например, школьную форму, конечно, лучше брать там, где ее сразу можно примерить, то есть на школьном базаре или в каком-нибудь большом гипермаркете, - рассказывает Анна Гуржий. – Но в интернете, как правило, такая покупка будет дешевле, а если еще и подумать об этих вещах очень заранее и заказать ту же школьную юбку на китайских сайтах, то она вообще обойдется в смешные деньги - гривен в 150-200, и нормального качества".

"Можно купить все самое необходимое только на первое время, например, пару тетрадок, ручек и карандашей, - говорит "Апострофу" отец киевского второклассника Сергей. – Школьные ярмарки будут стоять еще где-то до 10 сентября, и вот в это время цены на канцтовары упадут, вместе с падением покупательского ажиотажа. Когда все подешевеет, тогда и можно закупить все, что нужно".