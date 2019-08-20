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Можно смело планировать отдых: синоптики порадовали украинцев прогнозом на сентябрь

вторник, 20 августа 2019, 17:40
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Синоптики прогнозируют, что сентябрь в 2019 году порадует украинцев почти летней погодой с приятными дневными температурами и умеренными осадками.

Об этом сообщает meteoprog.ua.

"Первая неделя сентября обещает быть очень комфортной. Можете смело планировать отпуск на бархатный сезон в Украине. Знойной погода не будет, но располагающей к прогулкам на свежем воздухе", - сказано в сообщении.

Согласно прогнозу, максимальная температура воздуха в этот период составит +20+23 градуса, минимальная - +12+16.

Вторая неделя сентября будет примерно такой же, как и первая, но в ряде регионов возможны осадки. После придет похолодание - максимальная температура опустится до +15+19 градусов, минимальная - до +8+11.

Конец сентября будет солнечным, сильных осадков не ожидается. Температура воздуха составит в среднем +15+17 градусов днем.

Как сообщал "Апостроф", 20 августа в Украине ожидается жаркая погода, температура нигде на территории страны не будет ниже 28 градусов.

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