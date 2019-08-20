Жара не отступает: синоптики озвучили интересный прогноз для украинцев

Во вторник, 20 августа, в Украине ожидается жаркая погода, температура нигде на территории страны не будет ниже 28 градусов.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, жарче всего будет в восточных, южных областях и на Закарпатье – тут столбик термометра достигнет 31 градуса выше нуля.

В Карпатах будет немного прохладнее – от 28 до 30 градусов, такая же погода во Львовской, Ивано-Франковской и ряде других областей в западной части страны.

В Киеве - 29-31 градус, жарко, облачно с прояснениями. Также облачно будет во всей Украине.

Никаких осадков на территории страны в течение суток 20 августа не ожидается.

В центре страны высокая вероятность пожаров, в Укргидрометцентре предупреждают об "оранжевом уровне опасности".

Как писал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что на территорию Украины прибыл антициклон, который принес с собой сильную жару на несколько дней во второй половине августа.