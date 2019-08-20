Полный провал: в сети на фото показали реальную ситуацию с туристами в Крыму

Местные жители в оккупированном Крыму вопреки заявлениям российских СМИ жалуются на отсутствие отдыхающих на пляжах.

Соответствующие фото публикует в Twitter блогер под ником RoksolanaToday&Крым.

В частности, опубликованные фотографии демонстрируют ситуацию в Поповке, где некогда проводился фестиваль "КаZантип" и в одном из наиболее популярных курортов Южного берега Крыма, Коктебеле.

"Поповка, бывший Казантип. Август пережидаем", – пишет блогер.

"Коктебель. Летний крымский туристический сезон 2019 был провальный, – Горный (Александр Горный, крымский блогер, – прим. ред.), и все, все, все! Кроме пропаганды РФ ТВ", – также отмечает автор постов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", туристы и жители оккупированного Россией Севастополя бьют тревогу из-за известий о том, что на городских пляжах была выявлена холера.