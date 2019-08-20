Сеть поразило видео воздушного удара ВСУ по боевикам на Донбассе

В сети появилась видеозапись воздушного удара украинских военнослужащих по складу с техникой боевиков на Донбассе.

Видео опубликовала сообщество "Вернись живым" на Facebook.

На записи заметно как по помещению наносятся три выстрела - с обеих сторон и по центру, и с одной из сторон идет черный дым.

"Видите черный дым, так горят БМП террористов ... Дело было еще до объявления перемирия. Наши военнослужащие заметили, как на территорию бывшей шахты неподалеку оккупированного Донецкая заехали две БМП террористов. И не просто заехали, а периодически выдвигались, чтобы "поработать" по позициям украинских военных ", - говорится в сообщения.

Для наведения оружия военнослужащие использовали квадрокоптер, а выстрелы были нанесены из минометов. В результате было уничтожено две единицы боевой техники врага.

"С помощью коптера наши бойцы вычислили координаты цели. По ней, используя программу ГРК Броня - Armor, и ударили минометчики. Три выстрела - три попадания. И минус две враждебные БМП ... Боевики приехали за ними ночью и вытаскивали на буксире", - отметили в сообществе.

Пользователи поблагодарили защитников Украины за верную и качественную службу и пожелали им вернуться к своим семьям целыми.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военнослужащих в ответ на провокационный обстрел нанесли удар по боевикам неподалеку зоны, российские пропагандисты выдают за промзону в Авдеевке.