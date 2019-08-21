Часть Украины накроют новые ливни с грозами: карта погоды

В среду, 21 августа, в Украину вернутся осадки - сильные дожди с грозами ожидаются в западных областях.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и соседних областях ожидаются ощутимые осадки днем. Температура воздуха здесь будет довольно высокой – до 29 градусов тепла.

В то же время практически экстремальная жара ожидается на востоке страны – в Луганской и Донецкой области, а также в Запорожье, Херсоне и Одессе столбики термометров достигнут отметки в 34 градуса выше нуля. В Крыму будет прохладней – до 31 градуса и дожди с грозами.

На севере страны, а также в Киеве и ряде центральных областей ожидаются летние 29-31 градус и без осадков. Аналогичная температура и облачно в Хмельницкой области и в Тернополе.

Также синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в центре страны и ближе к югу.

Как писал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что на территорию Украины прибыл антициклон, который принес с собой сильную жару на несколько дней во второй половине августа.