Как сейчас выглядят уникальные места на крымских курортах: появились печальные фото

Жители оккупированного Крыма обратили внимание на плачевное состояние уникальных мест полуострова, которые фактически оказались заброшенными после аннексии Россией.

Так, оккупационные СМИ опубликовали свежие фотографии зимнего сада в Партените, который находится на территории государственного санатория.

"Я представить себе не могу, как там было чудесно, когда он работал. Особенно зимой. Очень жаль, что он находится в таком состоянии", - пишет автор снимков.

Также в сети показали на фото античную усадьбу в Севастополе, которая оказалась завалена мусором.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети были опубликованы фото грустных детей в аннексированном Крыму, которых заставили играть в очередной военизированной постановке российских оккупантов.