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Лечиться придется долго: появились грустные фото с детьми в Крыму

среда, 21 августа 2019, 03:20
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В сети были опубликованы фото грустных детей в аннексированном Крыму, которых заставили играть в очередной военизированной постановке российских оккупантов.

Фотографии были опубликованы на канале в Telegram офицера ВСУ Анатолия Штефана Штирлица "Штирлиц-Инфо".

Судя по фото, детей нарядили в форму российской армии, заставили строиться на плацу, а затем отправили на полевые испытания.

"Оккупанты уже 5 лет продолжают вкладывать в головы украинским детям свои месседжи и скрепы, особенно с помощью ряда созданных военно-патриотических организаций. К сожалению, лечиться от этого им придется очень долго", - говорится в публикации на канале.

Также на одном из снимков показан обед детей, судя по всему их кормили стандартным пайком армии РФ – кашей с мясом и компотом.

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Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в прошлом известный украинский курорт Казантип оккупанты в Крыму превратили в детскую игровую зону "Лукоморье". Следует отметить, что детей на снимках из недавно открытого "Лукоморья" не заметно.

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