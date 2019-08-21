Стало известно, кто выступит на шествии ко Дню Независимости в Киеве

В Киеве полным ходом идет подготовка к "Шествию Достоинства", которое запланировано на День Независимости Украины, 24 августа.

Уже стало известно, кто из украинских деятелей культуры выступит на данном мероприятии.

Так, режиссерами шествия стали Алан Бадоев и Елена Коляденко. В торжественном шествии примут участие пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены, 18 пианистов и народные артисты Украины.

Участие в шествии примет исполнительница ONUKA, которая будет петь в торжественной части мероприятия.

"Я очень благодарна Алану Бадоеву за приглашение принять участие в "Ходу Гідності", для меня это очень большая честь. Особенно учитывая концепцию мероприятия, где человек, а не техника занимает центральное место. Я надеюсь, что шествие действительно станет самым ярким событием года в культурной жизни Украины", - сказала ONUKA.

Также здесь выступят оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов, оперные певицы Оксана Крамарева и Анжелина Швачка. Также на мероприятие приглашен украинский композитор Мирослав Скорик.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Кабинет министров Украины ко Дню Независимости выплатит денежную помощь семьям погибших участников АТО и пострадавшим бойцам.