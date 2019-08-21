RU  UA  EN

среда, 21 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 августа

08:46
В поезде из Мариуполя пассажиры устроили скандал из-за дикой жары: фото
08:19
В сети ярко пошутили о новом размещении нардепов в зале Рады
08:00
День Стрибога и именины Григория: какой праздник 21 августа
07:52
Стало известно, кто выступит на шествии ко Дню Независимости в Киеве
07:23
Заказное убийство мамы с дочкой под Киевом: фото и новое видео задержания подозреваемых
06:55
В Киеве прохожий вступился за подростков и получил пулю: фото и видео
06:30
Гороскоп на 21 августа: Стрельцам нельзя смешивать работу и дружбу, а Раков может потянуть на измены
06:25
Часть Украины накроют новые ливни с грозами: карта погоды
04:34
Ученые впервые клонировали кота: фото животного и его "мамы"
03:20
Лечиться придется долго: появились грустные фото с детьми в Крыму
02:29
Астрофизики показали, как инопланетяне могут видеть нашу планету
01:37
Главному "космонавту" Путина показали новое "чудо" техники: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно, кто выступит на шествии ко Дню Независимости в Киеве

среда, 21 августа 2019, 07:52
переглянути новину українською

В Киеве полным ходом идет подготовка к "Шествию Достоинства", которое запланировано на День Независимости Украины, 24 августа.

Уже стало известно, кто из украинских деятелей культуры выступит на данном мероприятии.

Так, режиссерами шествия стали Алан Бадоев и Елена Коляденко. В торжественном шествии примут участие пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены, 18 пианистов и народные артисты Украины.

Участие в шествии примет исполнительница ONUKA, которая будет петь в торжественной части мероприятия.

"Я очень благодарна Алану Бадоеву за приглашение принять участие в "Ходу Гідності", для меня это очень большая честь. Особенно учитывая концепцию мероприятия, где человек, а не техника занимает центральное место. Я надеюсь, что шествие действительно станет самым ярким событием года в культурной жизни Украины", - сказала ONUKA.

Также здесь выступят оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов, оперные певицы Оксана Крамарева и Анжелина Швачка. Также на мероприятие приглашен украинский композитор Мирослав Скорик.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Кабинет министров Украины ко Дню Независимости выплатит денежную помощь семьям погибших участников АТО и пострадавшим бойцам.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реформа медицины: 7,6 миллиарда растрат и умершие вместо живых?

Тропическая жара +34: синоптики удивили погодой на конец лета

"Осторожно, двери закрываются": будет ли у Львова свой метрополитен

Скоро в школу: как сэкономить на арсенале первокласника

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: