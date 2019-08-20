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Кто и какую соцпомощь получит ко Дню Независимости Украины: названы цифры

вторник, 20 августа 2019, 10:05
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Кабинет министров Украины ко Дню Независимости выплатит денежную помощь семьям погибших участников АТО и пострадавшим бойцам.

Об этом сообщают на правительственном портале.

Столичная власть также окажет финансовую поддержку 24 августа отдельным категориям социально незащищенных слоев населения. Общая сумма единовременного пособия, которую выделил Кабмин, составляет 18 миллионов 600 тысяч гривен.

Кто и сколько получит от Кабмина

  • семьи 11 погибших воинов получат 13 миллионов гривен;
  • 11 бойцов, которые получили инвалидность на Донбассе, получат 5 миллионов 600 тысяч гривен.

По информации заместителя председателя КГГА Марины Хонды, единовременную материальную помощь получат 336 430 жителей Киева. Выплаты получат представители 21 льготной категории.

Кто и сколько получит помощи от КГГА

В размере 500 гривен:

  • дети-сироты и ребята, над которыми установлена опека;
  • киевляне - члены семей лиц, погибших в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, также семьи лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
  • киевляне - члены семей лиц, участвовавших и погибших при Антитеррористической операции;
  • праведники Бабьего Яра;
  • репрессированные лица;
  • участники народного ополчения в Киеве, которые участвовали в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941;
  • отцы, матери погибших военнослужащих срочной военной службы.

В размере 330 гривен:

  • лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;
  • лица, являющиеся получателями государственной социальной помощи;
  • лица, являющиеся получателями помощи на детей, больных тяжелыми заболеваниями.

В размере 300 гривен:

  • киевляне, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;
  • киевляне, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

В размере 290 гривен:

  • киевляне, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

В размере 280 гривен:

  • киевляне, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;
  • неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
  • лица, являющиеся получателями временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;
  • лица, являющиеся получателями компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением КМУ;
  • неработающие трудоспособные лица, являющиеся получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;
  • лица, являющиеся получателями ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним.

Как сообщал "Апостроф", 18 августа в центре Киева состоялась репетиция Марша защитников - шествия, которое в День Независимости проведут ветераны и волонтеры без участия представителей власти.

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