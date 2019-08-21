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"Террорист" Рубан похвастался отдыхом на райском острове и показал фото

среда, 21 августа 2019, 16:23
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Бывший подозреваемый в организации теракта в Верховной Раде Владимир Рубан, который покинул страну ранее, поскольку суд не выбрал ему меру пресечения, поделился фотографиями с семейного отдыха на тропическом острове.

Снимки в честь своего дня рождения экс-руководитель центра по освобождению пленных на Донбассе "Офицерский корпус" опубликовал на странице в Facebook.

В подписи к фото он уточнил, что нынешнее финансовое положение его полностью устраивает, а также поблагодарил своих друзей и сослуживцев за поздравления.

"Я благодарю Вас друзья и френды за ваши поздравления, прорвавшиеся к нам на остров с разных уголков земли, с очень теперь разных стран. Отдельно офицерам и солдатам, и братьям пилотам-истребителям и разведчикам (однокашникам, отпраздновавшим 30-летие выпуска) .... Освобожденным из плена, их семьям и находящимся в плену... Кланяюсь Вам. Спасибо. Будем жить... На свободе, все! пока у нас есть чем "щипать тис", - пишет бывший заключенный.

В конце публикации Владимир Рубан пообещал вскоре вернуться в Украину.

Как сообщал "Апостроф", ранее пятый президент Украины Петр Порошенко вылетел с семьей на отдых в город Олесунн в Норвегии, который известен рыболовецким туризмом.

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