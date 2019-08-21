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В Польше разгорелся громкий скандал из-за унижения заробитчан из Украины: подробности

среда, 21 августа 2019, 22:57
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Ресторан в польском городе Гдыня попал в скандал из-за размещенного объявления о поиске рабочих, в котором заявлялось, что "украинцев и им подобных" на работу не берут.

Об этом сообщает ТСН.

В объявлении говорилось, что заведение ищет поваров, но "zero Ukraińców czy innych podobnych" ("ноль украинцев или других подобных"). Ситуацией заинтересовался польский центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения. Его представитель Конрад Дульковский анонсировал обращение в прокуратуру по поводу преступления – публичного разжигания ненависти на национальной почве. Также рестораном может заинтересоваться польская инспекция труда.

Представитель собственника ресторана адвокат Лукаш Ковальский обнародовал заявление, из которого следует, что скандальное объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека и было раскритиковано справедливо.

"Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующие извинения", - заявил юрист и добавил, что ситуация вызвала волну ненависти, направленной против сотрудников и владельцев ресторана, включительно с угрозами сжечь заведение.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали видео, на котором зафиксировано, как польский работодатель бьет украинских заробитчан.

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