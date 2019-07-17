В Польше пан жестоко избил украинских заробитчан: сеть разозлило видео

В интернете обнародовали видео, на котором зафиксировано, как польский пан бьет украинских заробитчан.
Соответствующий ролик размещен на странице "Украинский мигрант" в Facebook.
"Уже давно настало время открытого, публичного и очень неприятного обсуждения отношения польских работодателей к украинским мигрантам", - говорится в подписи к видео.
Так, на кадрах зафиксировано, как на поле с теплицами, где работают украинские заробитчане, приходит польский пан. Вероятно, накануне была ссора, поскольку он требует, чтобы его не снимали на телефон, кричит на украинцев и начинает их бить.
Ролик вызвал волну гнева в сети.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше женщина-работодатель вывезла в лес потерявшего сознание украинца, которого нанимала для работы, и оставила его там умирать.
Вскоре сестра умершего украинца Василия Чорнея рассказала подробности трагедии.