Будут ли штрафовать владельцев "евроблях" в Украине: появилось важное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Раде отложить на три месяца введение штрафов за нарушение сроков растаможки ввезенных из-за границы автомобилей.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

"Более месяца назад президент обращался в парламент с инициативой отсрочить непропорционально жесткие санкции за нарушение сроков растаможки ввезенных из-за границы автомобилей и предлагал рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании. Однако Верховная Рада VIII созыва тогда отказала президенту. Сейчас этот законопроект является приоритетным, и он будет вновь внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада должна поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены", – пояснил ситуацию Рябошапка.

По его словам, применение штрафных санкций планируют отложить на три месяца. За это время будут наработаны законодательные инициативы для урегулирования проблем, возникающих при растаможивании автомобилей.

Следует отметить, что начиная с 22 августа полиция будет иметь право останавливать и штрафовать водителей, которые пользуются автомобилями на иностранной регистрации. Первое заседание Верховной Рады запланировано только на 29 августа.

Штрафы будут следующими:

если машина незаконно находилась в стране до 3 дней — штраф 850 грн;

повторное нарушение в течение года, превышение срока временного ввоза в Украину автомобиля на срок до десяти суток — штраф 5 100 грн;

за превышение срока временного ввоза личного или коммерческого авто или вывоз товаров, кроме личного транспорта — штраф 17 тыс. грн;

задержка в ввозе или вывозе товаров, кроме личных автомобилей, больше чем на 20 дней — штраф 34 тыс. грн;

превышение срока временного ввоза личного или коммерческого авто в страну на срок от 20 до 30 дней — штраф 85 тыс. грн;

задержка более чем на 30 дней, потеря или раскомплектация (разборка) личного или коммерческого транспорта — штраф 170 тыс. грн или конфискация машины.

Кроме того, планируется жестко наказывать и тех владельцев «евроблях», которые решат подзаработать на этих авто в такси. За это предусмотрен штраф в размере 34 тыс грн. Такой же штраф грозит и тем, кто передаст ввезенный в Украину автомобиль с иностранной регистрацией другому лицу.

Напомним, подробнее о нынешних правилах оформления читайте в материале "Апострофа": "Евробляхи" в законе: как в Украине изменят правила ввоза автомобилей.