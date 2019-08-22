RU  UA  EN

четверг, 22 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 августа

06:00
Будут ли штрафовать владельцев "евроблях" в Украине: появилось важное заявление
05:26
Украинский военный-гей сделал признание и рассказал о самоубийствах в армии: видео
04:24
Надо подыграть: в России раскрыли подлый план Путина по Донбассу
03:37
Как в Украине при Сталине массово убивали уголовников: историк опубликовал уникальный документ
02:33
Нашествие медуз в Азовском море: дайверы показали снятое под водой видео
01:38
В Днепре водитель "с ветерком" прокатил полицейского: опубликовано видео опасного ЧП
00:31
В Киеве воровка ограбила мать с младенцем: в сети показали видео преступницы за "работой"
00:12
На шоу "Танці з зірками" представили пары нового сезона
00:00
Российских "быков" унизили в матче Лиги чемпионов

21 августа

23:58
На учениях военных Путина произошло серьезное ЧП: все попало на видео
23:55
В Украине задержали опасную банду, грабившую элитные квартиры по всей стране: фото
23:26
Популярный курорт Кирилловка атакуют медузы-"монстры": опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Будут ли штрафовать владельцев "евроблях" в Украине: появилось важное заявление

четверг, 22 августа 2019, 06:00
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Раде отложить на три месяца введение штрафов за нарушение сроков растаможки ввезенных из-за границы автомобилей.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

"Более месяца назад президент обращался в парламент с инициативой отсрочить непропорционально жесткие санкции за нарушение сроков растаможки ввезенных из-за границы автомобилей и предлагал рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании. Однако Верховная Рада VIII созыва тогда отказала президенту. Сейчас этот законопроект является приоритетным, и он будет вновь внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада должна поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены", – пояснил ситуацию Рябошапка.

По его словам, применение штрафных санкций планируют отложить на три месяца. За это время будут наработаны законодательные инициативы для урегулирования проблем, возникающих при растаможивании автомобилей.

Следует отметить, что начиная с 22 августа полиция будет иметь право останавливать и штрафовать водителей, которые пользуются автомобилями на иностранной регистрации. Первое заседание Верховной Рады запланировано только на 29 августа.

Штрафы будут следующими:

  • если машина незаконно находилась в стране до 3 дней — штраф 850 грн;
  • повторное нарушение в течение года, превышение срока временного ввоза в Украину автомобиля на срок до десяти суток — штраф 5 100 грн;
  • за превышение срока временного ввоза личного или коммерческого авто или вывоз товаров, кроме личного транспорта — штраф 17 тыс. грн;
  • задержка в ввозе или вывозе товаров, кроме личных автомобилей, больше чем на 20 дней — штраф 34 тыс. грн;
  • превышение срока временного ввоза личного или коммерческого авто в страну на срок от 20 до 30 дней — штраф 85 тыс. грн;
  • задержка более чем на 30 дней, потеря или раскомплектация (разборка) личного или коммерческого транспорта — штраф 170 тыс. грн или конфискация машины.

Кроме того, планируется жестко наказывать и тех владельцев «евроблях», которые решат подзаработать на этих авто в такси. За это предусмотрен штраф в размере 34 тыс грн. Такой же штраф грозит и тем, кто передаст ввезенный в Украину автомобиль с иностранной регистрацией другому лицу.

Напомним, подробнее о нынешних правилах оформления читайте в материале "Апострофа": "Евробляхи" в законе: как в Украине изменят правила ввоза автомобилей.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Хипстер на бирюзовой волне: как стать лидером общественной эволюции

Реформа медицины: 7,6 миллиарда растрат и умершие вместо живых?

Тропическая жара +34: синоптики удивили погодой на конец лета

"Осторожно, двери закрываются": будет ли у Львова свой метрополитен

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: