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Какая погода будет в Украине до сентября: свежий прогноз

четверг, 22 августа 2019, 12:48
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Последняя неделя лета в Украине не принесет никаких существенных изменений в погоде для украинцев.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, с 26 августа и до конца месяца в Украине сохранится сухая погода, а на Юге страны ожидается сильная жара. В остальных регионах будет тепло, до умеренной жары.

23-24 августа в столице Украины осадков не предполагается, будет сухо и солнечно.

"Порывы северо-восточного ветра могут достигать 12-15 м/с. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +12 +15 градусов, днем ожидается +25 +28 градусов", - отметила Диденко.

В последнюю неделю лета в Киеве погода не изменится.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 22 августа в Украине ожидается жара до 35 градусов в отдельных областях страны и дожди с прохладными 23 градусами - в других.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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