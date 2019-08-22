Жара в Украине не унимается: свежий прогноз и карта погоды

В четверг, 22 августа, в Украине ожидается жара до 35 градусов в отдельных областях страны и дожди с прохладными 23 градусами - в других.

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, на востоке страны – Луганская, Донецкая область, на юге – Крым, Херсон, Запорожье, ожидается жара 33-35 градусов выше нуля. Никаких осадков, легкая облачность.

В то же время, на западе – Львов, Черновцы, Ивано-Франковск и Ужгород, будут сильные осадки с грозами, температура здесь не превысит 27 градусов.

На севере страны – Полтава, Сумы и Чернигов, также ожидаются осадки в виде дождей, но здесь будет теплее – до 33 градусов.

В Киеве и окрестностях сухая и прохладная погода – 24-26 градусов выше нуля.

Отдельно гидрометцентр сообщил о ситуации в Черкасской области. Там жару (около 31 градуса тепла) будет сопровождать высокий (оранжевый) уровень пожарной опасности.

Как сообщал "Апостроф", раньше прозвучало предупреждение, что на территорию Украины прибыл антициклон, который принес с собой сильную жару во второй половине августа.