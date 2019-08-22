Конфликт Филарета с ПЦУ набирает обороты: известный священник раскрыл детали

Патриарх Филарет подал в суд на архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зоря).

Об этом архиепископ сообщил на своей странице в Facebook,

"Из канцелярии Митрополии мне передали, что поступило письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет судится с архиепископом Евстратием о "защите чести и достоинства". Никогда бы не подумал, что у ряда Киево-Печерской Лавры и Общества с ограниченной ответственностью "Союз православных журналистов", которые ранее подали иск против меня о защите чести... будет такой продолжающий", - написал он.

Также Евстратий напомнил, что тогда суды против него были проиграны.

"Это тот случай, когда делает он, а стыдно тебе. Однако молчать на неправду лишь потому, что уважаю человека - не могу", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ПЦУ рассказали о странном лечении Филарета.