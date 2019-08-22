RU  UA  EN

четверг, 22 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 августа

10:55
Рейтинг Forbes: сколько заработали самые высокооплачиваемые актеры 2019 года
10:35
Эксперт рассказал о вымогателях в кадровой комиссии АРМА и фальсификациях во время конкурсов
10:35
Конфликт Филарета с ПЦУ набирает обороты: известный священник раскрыл детали
10:18
В амазонских лесах бушуют масштабные пожары: опубликованы страшные фото с земли и космоса
10:07
Осторожно, токсично: украинский художник одним рисунком показал всю суть России
09:58
TAYANNA травмировалась перед концертом: певице запретили двигаться
09:55
Агрохолдинг МХП за полгода инвестировал в социальные проекты около 62 млн гривен
09:39
Мужчина в отчаянии выпрыгнул из окна: опубликованы фото и видео смертельного пожара в Киеве
09:11
Омерзительная восьмерка: появилась мощная карикатура на возвращение России в G8
08:46
"Квартал 95" простился с актером Юзиком: фото и реакция сети
08:19
Украинец рассказал о жене с дочкой, сгоревших заживо в отеле в Одессе: фото семьи
07:49
Неизвестный угрожает взорвать дом, в котором живут родители Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Конфликт Филарета с ПЦУ набирает обороты: известный священник раскрыл детали

четверг, 22 августа 2019, 10:35
переглянути новину українською

Патриарх Филарет подал в суд на архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зоря).

Об этом архиепископ сообщил на своей странице в Facebook,

"Из канцелярии Митрополии мне передали, что поступило письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет судится с архиепископом Евстратием о "защите чести и достоинства". Никогда бы не подумал, что у ряда Киево-Печерской Лавры и Общества с ограниченной ответственностью "Союз православных журналистов", которые ранее подали иск против меня о защите чести... будет такой продолжающий", - написал он.

Также Евстратий напомнил, что тогда суды против него были проиграны.

"Это тот случай, когда делает он, а стыдно тебе. Однако молчать на неправду лишь потому, что уважаю человека - не могу", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ПЦУ рассказали о странном лечении Филарета.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Война в подполье: почему Украину продолжают защищать бойцы без статуса и гражданства

Хипстер на бирюзовой волне: как стать лидером общественной эволюции

Реформа медицины: 7,6 миллиарда растрат и умершие вместо живых?

Тропическая жара +34: синоптики удивили погодой на конец лета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: