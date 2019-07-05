Филарет сравнил себя с Христом и выдвинул главе ПЦУ серьезное обвинение

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сравнил Епифания и Евстратия Зорю с Иудой, а себя - с Иисусом Христом.

Как рассказал он в интервью изданию "Страна", глава Православной церкви Украины Епифаний предал его.

"Христос воспитывал Иуду, и дал ему дар совершать чудеса, и учил его. И он совместно с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа сыном Божьим, а потом, после этого всего, пошёл и продал своего учителя за 30 серебряников", - сказал он.

Он напомнил, что собор УПЦ КП не признал решения собора ПЦУ о ликвидации Киевского патриархата.

"Поэтому УПЦ КП продолжает существовать как отдельная церковь. Какой она была с 1992 года, такой она и остаётся. А вот считает меня митрополит Епифаний кем-то в своей церкви или не считает - для меня это не имеет значения. Я остаюсь патриархом УПЦ КП", - добавил Филарет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Филарет сделал новый выпад против ПЦУ, припугнув Россией.