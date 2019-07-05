RU  UA  EN

пятница, 5 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.65
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

5 июля

10:19
В Канаде шахтеры нашли почти весь скелет древней морской рептилии: фото
10:02
​Путин потребовал отменить указ Порошенко по Донбассу
10:01
У Зеленского отличились глупой ошибкой про Канаду: история получила смешное продолжение
09:58
Свитолина - Саккари: онлайн видео трансляция
09:54
Это попахивает дурно: появились неожиданные подробности про партию "Слуга народа"
09:42
Топ-менеджеры "Укрлендфарминга" рассказали студентам про тренды в агросфере и ІТ-технологии
09:32
Известный журналист раскрыл важные детали поставки из Канады бронетехники для ВСУ: фото
09:20
Певица из Украины попала с мамой в жуткое ДТП в Словакии: опубликованы фото
09:02
Экспедиторы заявили о коррупции и препятствовании бизнесу со стороны Одесской таможни
08:51
Презирают и ненавидят людей: коп из Одессы рассказала, что творит руководство полиции
08:21
Филарет сравнил себя с Христом и выдвинул главе ПЦУ серьезное обвинение
08:00
День Кирилла и Мефодия и именины Юлии: какой праздник 5 июля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Филарет сравнил себя с Христом и выдвинул главе ПЦУ серьезное обвинение

пятница, 05 июля 2019, 08:21
переглянути новину українською

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сравнил Епифания и Евстратия Зорю с Иудой, а себя - с Иисусом Христом.

Как рассказал он в интервью изданию "Страна", глава Православной церкви Украины Епифаний предал его.

"Христос воспитывал Иуду, и дал ему дар совершать чудеса, и учил его. И он совместно с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа сыном Божьим, а потом, после этого всего, пошёл и продал своего учителя за 30 серебряников", - сказал он.

Он напомнил, что собор УПЦ КП не признал решения собора ПЦУ о ликвидации Киевского патриархата.

"Поэтому УПЦ КП продолжает существовать как отдельная церковь. Какой она была с 1992 года, такой она и остаётся. А вот считает меня митрополит Епифаний кем-то в своей церкви или не считает - для меня это не имеет значения. Я остаюсь патриархом УПЦ КП", - добавил Филарет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Филарет сделал новый выпад против ПЦУ, припугнув Россией.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе

И как теперь называть Путина: в Украине объявили войну матерным словам

На грани катастрофы: три области Украины под угрозой экологиче­ского бедствия

Аномальная жара и холод в августе: какой будет погода до конца лета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: