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Над Донецком вместо символики боевиков вывесили флаг России: видео и подробности

четверг, 22 августа 2019, 11:57
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22 августа в центре Донецка вместо символики боевиков ДНР вывесили национальные флаги Российской Федерации.

В этот день в РФ отмечают день государственного флага. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Также известно, что два флага Российской Федерации на оккупированные территории Луганской области передали представители Смоленского отделения общественной молодежной патриотической организации Российского Союза ветеранов Афганистана "Наследие" и представители Молодежного парламента при Совете депутатов Одинцовского городского округа Московской области.

Также в сети опубликовали видео с места событий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во временно оккупированном Донецке боевики рассмешили странной рекламой товара для детей.

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