Осторожно, токсично: украинский художник одним рисунком показал всю суть России

В сети опубликовали очередную фотожабу на тему освещения российскими СМИ событий, которые происходят в стране.

В очередной своей работе украинский художник Андрей Петренко показал "всю суть России".

На снимке изображен человек в костюме химзащиты и в противогазе, а на его плечах - баллон с кислородом, разукрашенный в цвета российского флага. Также в руке он держит микрофон.

Автор хотел показать, как российские журналисты скрывают правду о последствиях взрыва реактивной установки в Архангельской области.

"Информбюро - в России всё стабильно", - подписал он публикацию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России, на острове Як, неподалеку от места взрыва с утечкой радиации в Архангельской области, образовался "рыжий лес", аналогичный лесу в зоне ЧАЭС.