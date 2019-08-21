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Доза радиации была очень большой: всплыли страшные детали ядерного ЧП в РФ

среда, 21 августа 2019, 20:28
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В Архангельской областной больнице, куда привезли пострадавших при взрыве под Северодвинском, пришлось после этого проводить дезактивационные мероприятия, а у врачей во время работы не было никакой защиты, кроме обычных повязок.

Об этом сообщает "Новая газета".

Как отмечается, шестерых пострадавших на взрыве отвезли в две разные клиники: троих распределили в обычную гражданскую Архангельскую областную больницу, других доставили в Центр им. Н.А. Семашко, который расположен в километре от областной больницы.

"Там есть радиоизотопная лаборатория. Им поступала довольно противоречивая информация, однако у них было все необходимое для работы с такими пациентами. Так как там есть датчики альфа-, бета-, гамма-излучения, то врачи сразу определили дозы радиации у пациентов и произвели дезактивацию. Затем повторно замерили дозу излучения, повторно произвели дезактивацию. Сами врачи все это время были в костюмах химзащиты, в респираторах, то есть можно сказать с уверенностью, что единственное учреждение, которое сработало в этой ситуации профессионально, — это Центр им. Н.А. Семашко. Они взаимодействуют с радиоактивными веществами ежедневно. В областной больнице знали, что произошел взрыв на военном полигоне, а больше ничего не знали", — рассказал источник в клинике.

Троих пациентов доставили около 16:35 8 августа в Архангельскую областную больницу. Людей сначала обследовали в приемном покое. Позднее пришлось проводить дезактивацию всего приемного покоя, так как вместе с этими пострадавшими в больницу попал цезий-137 (радиоактивный изотоп, являющийся побочным продуктом ядерного распада урана-235), его доза составляла 22 тыс. микрочастиц на 1 кв. см, но выявлено это было только через час после приезда пострадавших.

Пострадавших пытались спасти 57 человек, при том что обычная смена – 15-20 человек.

"Никто не отказался, даже уже зная, что это радиоактивные пострадавшие", – говорит собеседник журналистов, отмечая, что некоторые коллеги жаловались на покалывания в области лица и рук.

Впоследствии троих пациентов после операции наблюдали в оперблоке до 8.20. В ночь на 9 августа в больницу прилетели специалисты из Государственного медицинского центра им. А.И. Бурназяна (Москва), и в 8.20 началась эвакуация из больницы: "Двое пострадавших из трех не доехали до аэропорта и погибли, но их тела также были доставлены в Центр Бурназяна. Доза радиации была очень большой, картина лучевой болезни развивалась по часам".

В самой больнице также началась дезактивация. Так, военные выкосили всю траву вокруг больницы, была произведена дезактивация приемного отделения, операционных.

"Плюс там очень фонила ванна, военные ее просто демонтировали и увезли с собой на КамАЗе", — говорит источник.

В дальнейшем из областной больницы были изъяты все журналы, электронная документация, а с врачей, медсестер и санитарок взяли подписки о неразглашении обстоятельств оказания помощи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", радиационный фон в Украине не изменился после взрыва на российском ракетном полигоне вблизи населенного пункта Ненокса Архангельской области России.

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