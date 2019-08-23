Киев застрял в предпраздничных пробках: карта

В День государственного флага, 23 августа Киев оказался скован в масштабных пробках.

Согласно Google Maps, ощутимо затруднено движение в центре города, а также на многих мостах через Днепр.

Местные жители связывают пробки с массовым выездом людей за город перед выходными и праздниками. Ситуацию усугубляют и сообщения полиции о закрытии отдельных улиц в центре столицы для движения транспорта.

В связи с праздничными мероприятиями планируют перекрыть следующие улицы: ул. Большую Житомирскую от ул. Владимирской до ул. Михайловской; ул. Михайловскую от Владимирского проезда к ул. Крещатик; ул. Костельную от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской; ул. Трехсвятительскую от ул. Крещатик до Михайловской площади; ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади; Владимирский спуск от ул. Петра Сагайдачного до Европейской площади; ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади; Петровскую аллею и Парковую дорогу от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского; ул. Архитектора Городецкого от ул. Марии Заньковецкой до ул. Крещатик, аллею Героев Небесной Сотни от ул. Ольгинской до ул. Крещатик.

Движение будет здесь перекрыто до завершения праздничных мероприятий ко Дню независимости.

23 августа в Киеве торжественными мероприятиями отметили День государственного флага. Подробнее о том, как прошел праздник в столице – читайте в материале "Апострофа".