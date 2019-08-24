Астрономы заметили странность на фото астероида Рюгу

Ученые столкнулись с уникальным явлением при изучении астероида Рюгу. Выяснилось, что на нем практически не видно мелкой пыли и специалисты просто не знают, каким образом очищается его поверхность.

Астероид Рюгу является целью изучения японского межпланетного зонда Hayabusa-2. В 2018 году на небесное тело успешно высадили несколько небольших роботизированных модулей. Недавно с астероида собрали мелкие осколки, которые к концу 2020 года доставят на Землю.

Дело в том, что астероиды носятся по Солнечной системе сотни миллионов и миллиардов лет, и обычно на них скапливаются огромные слои пыли. Но на Рюгу мелких частиц пыли просто не оказалось.

Ее отсутствие указывает на действие какого-то физического или геологического процесса. Также ученые связывают это с приближением астероида к Солнцу.



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