Часть Украины накроют дожди с грозами: карта погоды в День Независимости

В День независимости, 24 августа, в Украине на западе, юге и востоке ожидаются осадки, температура воздуха при этом будет летняя и жаркая.

Об этом говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, в восточных районах страны – Донецкой и Луганской области, ожидаются дожди с грозами, температура составит 31-33 градуса выше нуля. В Харькове и Днепре будет облачно и жарко – до 33 градусов.

На юге страны, в Запорожье и Херсоне, будет 32-34 градуса. В Одессе, Николаеве и Крыму будет сухо, до 33 градусов.

Также дожди с грозами на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской и других областях.

Ближе к центру и на севере страны будет ощутимо прохладнее, чем в других областях – в Киеве 25-27 градусов и сухо, в Житомире от 24 градусов, в Чернигове также от 24 до 26. В этих районах осадков не будет, облачно.

Согласно сообщению гидрометцентра, в Харьковской и Черкасской области снова чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики опубликовали предупреждение, что в Украину прибыл антициклон, который принес с собой сильную жару во второй половине августа.