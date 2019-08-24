Google посвятил яркий дудл Дню Независимости Украины

Крупнейшая поисковая система Google посвятила свой дудл Дню Независимости Украины, который празднуется 24 августа.

Шествие достоинства и Марш ветеранов в День Независимости: онлайн трансляция

Так, стартовая страница поисковика украшена в цвета национального флага Украины.

По случаю Дня Независимости в Киеве пройдет "Шествие Достоинства", которое станет заменой традиционному военному параду. С такой инициативой лично выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил сэкономить средства и распределить их среди украинских военных, которые защищали и защищают родину на востоке Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что часть Украины накроют дожди с грозами: карта погоды в День Независимости.