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Шествие достоинства и Марш ветеранов в Киеве: онлайн трансляция

суббота, 24 августа 2019, 08:31
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В Киеве на День Независимости 24 августа пройдет Шествие достоинства, организованное властью, а также Марш ветеранов, который проведут участники войны на Донбассе, недовольные отменой военного парада в 2019 году.

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Как ожидается, Шествие достоинства стартует в 09:30 по Алеи Небесной сотни к Майдану и пройдет вдоль Крещатика. В праздновании примут участие пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены, пианисты, народные артисты Украины и представители власти.

Постановкой Шествия занимались Алан Бадоев и Елена Коляденко.

Марш ветеранов собирается в 10:00 в парке Шевченко и стартует в 11:00. Участники марша пройдут по улице Владимирской, бульвару Шевченко и по Крещатику к Майдану Незалежности.

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