Шествие достоинства и Марш ветеранов в Киеве: онлайн трансляция

В Киеве на День Независимости 24 августа пройдет Шествие достоинства, организованное властью, а также Марш ветеранов, который проведут участники войны на Донбассе, недовольные отменой военного парада в 2019 году.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 2019: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ И ВСЕ ПОДРОБНОСТИ

Как ожидается, Шествие достоинства стартует в 09:30 по Алеи Небесной сотни к Майдану и пройдет вдоль Крещатика. В праздновании примут участие пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены, пианисты, народные артисты Украины и представители власти.

Постановкой Шествия занимались Алан Бадоев и Елена Коляденко.

Марш ветеранов собирается в 10:00 в парке Шевченко и стартует в 11:00. Участники марша пройдут по улице Владимирской, бульвару Шевченко и по Крещатику к Майдану Незалежности.

Читайте также на "Апострофе": День независимости 2019: онлайн трансляция и все подробности.