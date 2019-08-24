Сети растрогало исполнение девочкой стихов про Украину: опубликовано видео

В сети появилось трогательное видео, в котором девочка 5 лет выразительно и красиво читает стихи об Украине.

Видео с девочкой было опубликовано в открытом доступе в YouTube.

Следует отметить, что девочка декламирует стихотворение, которое несколько лет назад распространялось в соцсетях под видом неформального гимна Украины.

В комментариях под указанным видео на странице военнослужащего ВСУ с позывным "Колым" пользователи высказали восторг относительно исполнения девочки и выразили благодарность ее родителям. Маленькой патриотке они пожелали сохранить теплые патриотические чувства, а Украине – побольше талантливых детей, воспитанных с любовью к своей стране.

Как сообщал "Апостроф", в начале августа в оккупированном Судаке в Крыму патриоты подняли украинский флаг в память о погибших украинских военнослужащих.