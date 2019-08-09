Над знаменитым курортом в Крыму подняли флаг Украины: опубликованы фото и видео

В оккупированном Судаке утром 9 августа подняли флаг Украины в память о погибших на Донбассе четырех морпехах ВСУ.

Фото и видео опубликовал на своей странице в Facebook советник главы Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

"Сегодня утром на временно оккупированной российской федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят Украинский флаг, в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС. Слава Украине!", - написал он.

Напомним, в результате удара боевиков погибли старший матрос Александр Шарко 1988 года рождения, матрос Владислав Рак 1998 года рождения, солдат Сергей Шандра 1995 года рождения и матрос Василий Курдов. В сети опубликованы фото погибших бойцов.

7 августа президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным по поводу гибели морпехов.

Как сообщал "Апостроф",в Черниговской области простились с бойцами Александром Шарко и Владиславом Раком, которых погибли возле Павлополя.