В Крыму над городом вывесили флаг Украины: опубликовано видео

23 августа в оккупированной Алуште неизвестные вывесили флаг Украины.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter пользователя "Департамент анти пропаганды ДНР".

"В Алуште сегодня у кацапов пригорело))) С Днем Флага Украина!", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, что флаг установлен на одном из многоэтажных зданий курортного города оккупированного Крыма. За кадром человек, который повесил флаг, произнес фразу: "Крым - это Украина!".

в Алуште сегодня у кацапов пригорело)))

С Днём Флага Украина!#Крым#Алушта pic.twitter.com/cimfSgHwam — Департамент АНТИ пропаганды днр (@antiprdnr) August 23, 2019

Напомним, что в одном из крупнейших курортных городов оккупированного Крыма, Ялте, неизвестные разрисовали стелу гостиницы "Интурист" в желтые и голубые цвета.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Крыму украинцы находят свои способы отпраздновать День Государственного флага Украины.