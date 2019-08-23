В оккупированном Крыму устроили большую проукраинскую акцию: фото

В одном из крупнейших курортных городов оккупированного Крыма, Ялте, неизвестные разрисовали стелу гостиницы "Интурист" в желтые и голубые цвета.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

"Неизвестные украинские патриоты напомнили оккупантам о незаконной аннексию Крыма и разрисовали стелу "Интурист" в окрестностях Ялты в цвета украинского флага", - говорится в сообщении.

Когда именно разрисовали стелу гостиницы, не сообщается, однако 23 августа в Украине отмечается День государственного флага, поэтому вполне вероятно, что "диверсия" неизвестных патриотов приурочена именно к этой праздничной дате.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", американские дипломаты эффектно поздравили Украину с Днем национального флага с помощью музыкального клипа на стихотворение Лины Костенко "Вечернее солнце".