В России отличились уникальным "ноу-хау" на железной дороге: опубликовано смешное видео

В сети высмеяли очередной провал из России: на этот раз здесь проложили железнодорожные пути на месте, где стоят столбы.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На кадрах видно, что столбы по непонятным причинам оказались между рельсами. Таким образом, поезд просто не сможет проехать по этим путям.

Выражают свое недоумение и авторы видео. Они допускают, что рельсы здесь клали выпившие люди. По-другому увиденное они объяснить просто не смогли.

Место и дата съемок под видео не указаны.

Напомним, что в сети опубликовали очередные снимки строительства железнодорожных путей к Крымскому мосту, который соединяет оккупированный полуостров с Россией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что с железнодорожным вокзалом в оккупированном Донецке со времен начала войны на Донбассе произошли серьезные перемены.