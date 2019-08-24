По следам Путина: на Майдане произошла кровавая потасовка из-за криков "ганьба" Зеленскому, видео

В центре Киева во время "Шествия Достоинства" произошла кровавая потасовка из-за оскорблений в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает YouTube-канал Klymenko Time, в толпе граждан кто-то выкрикнул "Ганьба" в адрес главы государства.

"Во время выступления президента со стороны Главпочтампа начались крики "Ганьба!", завязалась потасовка. Один человек был задержан. Как видим, потасовка закончилась кровью", - говорится в подписи к видео.

Также информацию подтвердила журналист Соня Кошкина.

"Не знаю, слышно ли было в трансляции, но начало выступления Зеленского пытались перебить криками "Ганьба", доносившимися - довольно громко - со стороны Главпочтампа. Продолжалось минуты полторы", - написала она.

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