День шахтера: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

25 августа отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День шахтера. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

25 августа 2019 года во многих странах, в том числе и в Украине, отмечается профессиональный праздник представителей очень тяжелой профессии - День шахтера. Дата праздника смещается каждый год, ведь она назначена на последнее воскресенье августа.

Этот праздник отмечают с 1948 года. Каждый год в честь этого события во многих городах проводят различные масштабные мероприятия, концерты, кинопоказы, выставки, фестивали, форумы и лекции. Также многие предприятия поздравляют своих сотрудников.

Но День шахтера - не просто профессиональный праздник, когда все гуляют и развлекаются. В первую очередь, это день памяти тех, кто отдал жизнь, занимаясь этим опасным делом. Поэтому по традиции сначала возлагаются цветы всем погибшим, и только потом все желающие отправляются праздновать и веселиться.

День шахтера: поздравления в стихах и прозе

***

С Днем шахтера поздравляю!

От души я вам желаю

Счастья, мира и достатка,

Чтоб в семье всё было гладко.



Чтобы неудач не стало,

Чтобы сил на все хватало,

Чтоб востребован был труд,

Чтобы в доме был уют.



Чтоб всегда во всем везло,

Всем препятствиям назло.

Не грустите никогда,

Будьте счастливы всегда!

***

Этот праздник - почетный и важный:

С Днем шахтера поздравить пора

Всех работников шахты отважных,

Пожелать вам любви и добра!



И здоровья - ведь главное это.

Чтоб хранил вас Господь от беды.

И с улыбкой встречайте рассветы,

Пусть воздастся за ваши труды.



Пусть в семье будут лад и забота,

Пускай вера не даст отступить.

И пускай не мешает работа

Долго, весело, радостно жить!

***

Профессии вашей - поклон и почет.

С праздником, смелый, отважный шахтер!

Желаем удачи и верных друзей,

Веселых событий и солнечных дней.



Здоровья, терпения - целую глыбу,

Еще безопасности, где бы ты ни был.

Желаем любви, уважения, достатка

И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!

***

***

Этот праздник для смелых и сильных,

Этот праздник для храбрых душой,

Состоит он из угольных линий,

И он связан, конечно, с тобой.



С Днем шахтера! Пусть будут победы

Под землей и, конечно, на ней.

Озаряет пусть солнечным светом

Проводящих во тьме много дней.



Пусть опасной не будет работа,

А семья ждет за круглым столом,

Окружает теплом и заботой

Приносящего радость в ваш дом.

***

С Днем шахтера тебя поздравляю!

Долгих, светлых лет пожелаю.

На работе твоей, очень опасной,

Никогда фонарь пусть не гаснет.



Пусть тяжелый труд твой ценится выше,

И мечты твои пусть станут ближе.

Пусть здоровье твое лишь крепчает,

Пусть ничто путь твой не омрачает!

***

С Днем шахтера вас поздравляем

И желаем большого добра,

Чтобы в доме вашем светлом

Была всегда теплота.



Здоровья крепче гранита

И бодрости духа во всём.

Пусть разные трудности жизни

Шахтерам будут ни по чём.

***

***

Работа шахтера - нелегкое дело.

Здесь нужно быть сильным, здоровым и смелым.

Ведь там, в глубине, только вы и забой.

Нет времени страхам - работай, не ной!



Храни вас Господь под землей и под небом,

Пусть наши слова будут вам оберегом.

Желаем здоровья, тепла и добра,

И уголь всегда пусть идет на-гора!

***

У всех шахтеров нынче праздник

И он заслуженный вполне,

Ведь каждый день, спускаясь в лаву,

Они как будто на войне.



Ваш труд и сложен, и опасен,

Так пусть же каждому из вас

Подарит День шахтера счастье,

За труд ваш доблестный воздаст.



Чтобы жили вы и процветали,

Давали уголь на-гора.

Чтоб все шахтеров уважали.

Респект вам, братцы, и хвала!

***

Тяжелый труд пускай оценят,

И по заслугам наградят,

И в День Шахтера поздравляем,

Салюты в небо полетят!



Желаем много лет счастливых,

Здоровья и во всем побед,

Друзей надежных и правдивых,

Не знать недугов, зла и бед!

***

***

Поздравляю с профессиональным праздником - с Днем шахтера! Желаю, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Чтобы неистощимы были недра, а шахта выполняла план. Богатырского здоровья, шахтерской удачи и мирного неба!

***

Поздравляю с Днем шахтера! Желаю всем работникам этого тяжелого труда отменного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желанного. Добра вам и успеха!

***

С Днем шахтера. Желаю звезд Шахтерской Славы, желаю крепкого здоровья, моральных сил, отваги сердца и оптимизма души. Пусть твой шахтерский труд оценивается по достоинству, пусть все твои старания и упорства всегда ведут тебя к успеху. Желаю благополучия в рабочих сменах, удачи в жизни и счастья в семье!

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Сегодня праздник у смелых людей, выполняющих опасную работу. Сегодня День шахтера. Желаем же вам легких спусков и подъемов, будьте всегда предельно осторожны и терпеливы! Счастья вам, крепкого здоровья, успехов, осуществления всех планов. Спасибо за тепло и свет, которые благодаря вашему труду есть в наших домах!

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Дорогие работники угольной промышленности! Искренне поздравляю вас с Днем шахтера! Ваша работа трудна и опасна, а польза от шахтерского труда громадна. Пока есть вы, в доме каждого из нас тепло и светло. Так пускай частички тепла из каждого дома греют вам душу, а лучики света — освещают темные забои! С праздником, горняки!

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Сердечные поздравления с Днем шахтера! Яркого солнца над головой, безопасных спусков и подъемов, уверенности и стабильности, трудовых подвигов и успехов, благородной мужской дружбы. Искренняя признательность за самоотверженный труд, надежность и ответственность. Пусть сердца будут так же согреты теплом, как дома, в которых принесены свет, добро, уют. Мягкого угля!

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От всей души хочу поздравить с Днём шахтера. Желаю, чтобы на земле и под землей Бог оберегал от опасностей и невзгод, чтобы труд шахтерский искренне ценился и был всегда в почете, чтобы уголек добытый приносил тепло в дома людям и душевное счастье. Мира желаю, благополучия, удачи и бравых сил.

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Дорогие шахтеры! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником и желаем, чтобы ваш тяжелый труд всегда сполна вознаграждался! Берегите себя и, спускаясь глубоко под землю, не забывайте, что вас очень ждут снаружи! С праздником!

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