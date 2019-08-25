День шахтера: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

25 августа отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День шахтера. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.
25 августа 2019 года во многих странах, в том числе и в Украине, отмечается профессиональный праздник представителей очень тяжелой профессии - День шахтера. Дата праздника смещается каждый год, ведь она назначена на последнее воскресенье августа.
Этот праздник отмечают с 1948 года. Каждый год в честь этого события во многих городах проводят различные масштабные мероприятия, концерты, кинопоказы, выставки, фестивали, форумы и лекции. Также многие предприятия поздравляют своих сотрудников.
Но День шахтера - не просто профессиональный праздник, когда все гуляют и развлекаются. В первую очередь, это день памяти тех, кто отдал жизнь, занимаясь этим опасным делом. Поэтому по традиции сначала возлагаются цветы всем погибшим, и только потом все желающие отправляются праздновать и веселиться.
День шахтера: поздравления в стихах и прозе
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С Днем шахтера поздравляю!
От души я вам желаю
Счастья, мира и достатка,
Чтоб в семье всё было гладко.
Чтобы неудач не стало,
Чтобы сил на все хватало,
Чтоб востребован был труд,
Чтобы в доме был уют.
Чтоб всегда во всем везло,
Всем препятствиям назло.
Не грустите никогда,
Будьте счастливы всегда!
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Этот праздник - почетный и важный:
С Днем шахтера поздравить пора
Всех работников шахты отважных,
Пожелать вам любви и добра!
И здоровья - ведь главное это.
Чтоб хранил вас Господь от беды.
И с улыбкой встречайте рассветы,
Пусть воздастся за ваши труды.
Пусть в семье будут лад и забота,
Пускай вера не даст отступить.
И пускай не мешает работа
Долго, весело, радостно жить!
***
Профессии вашей - поклон и почет.
С праздником, смелый, отважный шахтер!
Желаем удачи и верных друзей,
Веселых событий и солнечных дней.
Здоровья, терпения - целую глыбу,
Еще безопасности, где бы ты ни был.
Желаем любви, уважения, достатка
И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!
***
***
Этот праздник для смелых и сильных,
Этот праздник для храбрых душой,
Состоит он из угольных линий,
И он связан, конечно, с тобой.
С Днем шахтера! Пусть будут победы
Под землей и, конечно, на ней.
Озаряет пусть солнечным светом
Проводящих во тьме много дней.
Пусть опасной не будет работа,
А семья ждет за круглым столом,
Окружает теплом и заботой
Приносящего радость в ваш дом.
***
С Днем шахтера тебя поздравляю!
Долгих, светлых лет пожелаю.
На работе твоей, очень опасной,
Никогда фонарь пусть не гаснет.
Пусть тяжелый труд твой ценится выше,
И мечты твои пусть станут ближе.
Пусть здоровье твое лишь крепчает,
Пусть ничто путь твой не омрачает!
***
С Днем шахтера вас поздравляем
И желаем большого добра,
Чтобы в доме вашем светлом
Была всегда теплота.
Здоровья крепче гранита
И бодрости духа во всём.
Пусть разные трудности жизни
Шахтерам будут ни по чём.
***
***
Работа шахтера - нелегкое дело.
Здесь нужно быть сильным, здоровым и смелым.
Ведь там, в глубине, только вы и забой.
Нет времени страхам - работай, не ной!
Храни вас Господь под землей и под небом,
Пусть наши слова будут вам оберегом.
Желаем здоровья, тепла и добра,
И уголь всегда пусть идет на-гора!
***
У всех шахтеров нынче праздник
И он заслуженный вполне,
Ведь каждый день, спускаясь в лаву,
Они как будто на войне.
Ваш труд и сложен, и опасен,
Так пусть же каждому из вас
Подарит День шахтера счастье,
За труд ваш доблестный воздаст.
Чтобы жили вы и процветали,
Давали уголь на-гора.
Чтоб все шахтеров уважали.
Респект вам, братцы, и хвала!
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Тяжелый труд пускай оценят,
И по заслугам наградят,
И в День Шахтера поздравляем,
Салюты в небо полетят!
Желаем много лет счастливых,
Здоровья и во всем побед,
Друзей надежных и правдивых,
Не знать недугов, зла и бед!
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Поздравляю с профессиональным праздником - с Днем шахтера! Желаю, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Чтобы неистощимы были недра, а шахта выполняла план. Богатырского здоровья, шахтерской удачи и мирного неба!
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Поздравляю с Днем шахтера! Желаю всем работникам этого тяжелого труда отменного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желанного. Добра вам и успеха!
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С Днем шахтера. Желаю звезд Шахтерской Славы, желаю крепкого здоровья, моральных сил, отваги сердца и оптимизма души. Пусть твой шахтерский труд оценивается по достоинству, пусть все твои старания и упорства всегда ведут тебя к успеху. Желаю благополучия в рабочих сменах, удачи в жизни и счастья в семье!
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Сегодня праздник у смелых людей, выполняющих опасную работу. Сегодня День шахтера. Желаем же вам легких спусков и подъемов, будьте всегда предельно осторожны и терпеливы! Счастья вам, крепкого здоровья, успехов, осуществления всех планов. Спасибо за тепло и свет, которые благодаря вашему труду есть в наших домах!
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Дорогие работники угольной промышленности! Искренне поздравляю вас с Днем шахтера! Ваша работа трудна и опасна, а польза от шахтерского труда громадна. Пока есть вы, в доме каждого из нас тепло и светло. Так пускай частички тепла из каждого дома греют вам душу, а лучики света — освещают темные забои! С праздником, горняки!
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Сердечные поздравления с Днем шахтера! Яркого солнца над головой, безопасных спусков и подъемов, уверенности и стабильности, трудовых подвигов и успехов, благородной мужской дружбы. Искренняя признательность за самоотверженный труд, надежность и ответственность. Пусть сердца будут так же согреты теплом, как дома, в которых принесены свет, добро, уют. Мягкого угля!
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От всей души хочу поздравить с Днём шахтера. Желаю, чтобы на земле и под землей Бог оберегал от опасностей и невзгод, чтобы труд шахтерский искренне ценился и был всегда в почете, чтобы уголек добытый приносил тепло в дома людям и душевное счастье. Мира желаю, благополучия, удачи и бравых сил.
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Дорогие шахтеры! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником и желаем, чтобы ваш тяжелый труд всегда сполна вознаграждался! Берегите себя и, спускаясь глубоко под землю, не забывайте, что вас очень ждут снаружи! С праздником!
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