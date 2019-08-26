Крым - это Украина: на оккупированном полуострове устроили смелую акцию, фото

В Севастополе (оккупированный Российской Федерацией Крым) устроили смелую акцию ко Дню Независимости Украины.

Соответствующий снимок размещен на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

‏"Севастополь. Вчера (24 августа, - "Апостроф") тут помнили, что город - украинский!" – говорится в подписи к фото.

На снимке запечатлен парень с украинским флагом на плечах.

Как сообщал "Апостроф", неизвестные украинские патриоты устроили смелую "диверсию" в городах оккупированного Донбасса ко Дню Независимости - установили флаг Украины на пятиэтажном жилом доме в Донецке по улице Щетинина и расклеили листовки с изображением флага Украины и надписью "С Днем Независимости" в Луганске.

Ранее в сети появилось трогательное видео, в котором девочка 5 лет выразительно и красиво читает стихи об Украине.