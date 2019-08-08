Над территорией Украины впервые за четыре года пролетел российский самолет: реакция сети

7 августа над Украиной впервые с 2015 года пролетел российский самолет Boeing-738, который получил соответствующее разрешение в связи с обходом активной грозовой деятельности.

Как сообщает пресс-служба государственного предприятия "Украерорух", решение было принято в рамках международных стандартов ради безопасности воздушного движения и избежания аварийной ситуации во время полета.

"Для "Украероруха", как для национального провайдера аэронавигационного обслуживания, безопасность полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины остается в приоритете", - говорится в сообщении.

В сети уже активно обсуждают происшествие.

Напомним, что в октябре 2015 года Госавиаслужба Украины объявила о полном прекращении прямого воздушного сообщения с Россией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились мощные фото учений морской авиации ВСУ.