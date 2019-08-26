Путин попал на жесткую карикатуру с метлой из-за Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин попал на жесткую карикатуру из-за особого "интереса" к Украине, на востоке которой он развязал войну, ранее аннексировав Крым.

Соответствующий рисунок разместил на своей странице в Twitter блогер, пишущий под ником Фашик Донецкий.

На карикатуре, автором которой является Алеша Ступин, изображен Путин с подзорной трубой, который интересуется "Че там у хохлов?". Также на картинке есть мужчина в красных шароварах и с метлой в руках.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп попал на жесткую карикатуру с Путиным из-за заявления о том, что Россию пора возвращать в G7.

Ранее украинский художник Андрей Петренко опубликовал мощную карикатуру на реванш Путина в Европе.