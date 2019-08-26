Слава роботам? Сеть взбудоражило видео с водителем, спящим за рулем Tesla

Пользователей интернета взбудоражило видео, на котором зафиксирован водитель, спящий за рулем автомобиля Tesla 3.

Соответствующий ролик разместил Telegram-канал "Бушующий мир".

"Слава роботам! Видео со спящим водителем за рулем Tesla 3 набирает вирусную популярность в Америке. Эти кадры сняты ... в пригороде Лос-Анджелеса на шоссе I-5 вблизи городка Санта-Кларита", - сказано в сообщении.

На видео зафиксировано, как Tesla движется со скоростью потока на десятиполосном шоссе, огибающем окраину города. За рулем электрокара сладко спит водитель, а машина движется под управлением автопилота.

Судя по кадрам, через несколько минут водитель проснулся и взял управление на себя, но многие в сети посчитали, что такая ситуация вполне могла бы спровоцировать аварию.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава компании Tesla Илон Маск пообещал запустить в своих электрокарах систему беспилотного управления с возможностью обходить дорожные выбоины.