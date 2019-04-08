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В автомобилях Tesla появится режим "украинских дорог": Илон Маск гарантировал

понедельник, 08 апреля 2019, 16:32

Глава компании Tesla Илон Маск пообещал запустить в своих электрокарах систему беспилотного управления с возможностью обходить дорожные выбоины.

Об этом сам Маск уведомил на своей странице в Twitter, отвечая на комментарий владельца авто своей марки.

Так, пользователь Twitter из Канады написал у главы Tesla на странице:

"Вчера я проехал 300 км на своей Tesla Model 3, после последнего обновления софта. Система работала отлично, самостоятельно выбирая нужную скорость, зависимо от ситуации на дороге. Держа одну руку на руле для контроля Автопилота, я с легкостью добрался из точки А в точку Б, практически без моего непосредственного участия в процессе. А приобщаться к процессу мне приходилось только в одном случае: для объезда выбоин, которых вблизи Квебека оказалось, к сожалению, много этой весной".

Он задал Илону Маску вопрос, работают ли инженеры компании над технологией в электронной системе Автопилот Tesla по распознаванию и обходу ям на дороге.

"Несомненно", - ответил Маск.

Как сообщал "Апостроф", в феврале с наступлением оттепели на украинских дорогах вместе со снегом с дорог стал сходить и асфальт. О причинах такой ситуации в год сразу после объявленного правительством "года дорог" в Украине, в нашем материале.

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