Как развлекаются и отдыхают на популярных украинских курортах: опубликованы яркие фото

Лето заканчивается, но отдыхающих на украинских курортах не становится меньше. В последние дни августа ленты социальных сетей просто переполнены снимками с отдыха.

Практически на всех главных курортов страны отдыхают толпы туристов, здесь заполнены пляжи и места для развлечений.

Традиционно на берегах Азовского и Черного морей для туристов придумано множество видов развлечений, среди которых и немало экстремальных.

Напомним, что на курорте в Запорожской области ярко отметили День Независимости Украины, который празднуется 24 августа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на популярном украинском курорте Кирилловка в Запорожской области накануне разбушевался шторм, который испортил настроение отдыхающим туристам.