Появились имена и данные о состоянии тяжело раненных на Донбассе бойцов ВСУ

В областную больницу Днепра были доставлены двое украинских военнослужащих, они получили ранения от взрыва мины возле Марьинки в Донецкой области.

Об этом рассказал главный врач больницы Сергей Рыженко, передает "Радио Свобода".

По его словам, состояние военных врачи оценивают как крайне тяжелое. Их присоединили к аппаратам искусственного дыхания.

Главврач назвал имена военных – это Валентин из Хмельницкой области, у него закрытая травма грудной клетки, множественные осколочные ранения рук и ног, а также Александр из Черкасской области, у него открытая рана живота, повреждение кишечника, ранения конечностей.

Оба защитника Украины уже были прооперированы и направлены в реанимацию.

"Оба бойца тяжелые, оба на аппаратах искусственной вентиляции легких. Надеемся, что завтра-послезавтра сможем снять аппараты искусственного дыхания. Обстоятельства ранения сих пор неизвестны. Бойцы рассказать не в состоянии, а те, кто их доставили, не знают... Одно мы знаем: ранения сложные, ранения минно-взрывные, с многочисленными осколками. Делаем все возможное, чтобы они выжили", - сказал врач.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в ходе вражеских обстрелов 25 августа на Донбассе были ранены четверо военных ВСУ, один боец во время эвакуации скончался.