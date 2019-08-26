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Свобода дается кровью: в Днепр прибыл борт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

понедельник, 26 августа 2019, 17:01
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В воскресенье, 25 августа, в аэропорт Днепра прибыл вертолет с двумя военнослужащими Вооруженных сил Украины, получившими ранения в боях на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

По ее словам, бойцы находятся в тяжелом состоянии. Они получили минно-взрывные ранения во время обстрела, политравмы (задеты в том числе глаза). Находятся в сознании. Оба раненых были направлены в больницу Мечникова.

"Вот так нам дается наша независимость и свобода - кровью и жизнью наших Героев. Желаю нашим Защитникам скорейшего выздоровления. Не забывайте о тех, кто на защите Украины", – пишет Губа.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 25 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады с позывным Тихон.

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