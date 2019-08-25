На Донбассе погиб боец ВСУ, много раненых: тревожные новости с фронта

В воскресенье, 25 августа, в зоне боевых действий на Донбассе во время вражеских обстрелов были ранены четверо военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), один боец во время эвакуации в медучреждение скончался.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

"Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военнослужащие провели фантастическую операцию в зоне боевых действий на Донбассе, ликвидировав два десятка боевиков.

Кроме того, украинские военнослужащие в ответ на провокационный обстрел нанесли удар по боевикам неподалеку зоны, которую российские пропагандисты выдают за промзону в Авдеевке.