Приехал удобрять Донбасс: сети разгневало видео признания российского "завоевателя"

В сети появился рассказ российского наемника Антона "Гранта" Горохова из Саратова, который приехал на Донбасс, чтобы убивать украинцев.

Запись с радикально настроенным россиянином опубликовал блогер NecroMancer.

Он указал, что россиянин явно выступает за истребление украинского народа, прикрывая это идеологическими мотивами о "спасении русской цивилизации".

"Грант": я приехал на Донбасс убивать украинцев, потому что для выживания русской цивилизации нам нужны население и территория Украины и Беларуси", - цитирует героя видео автор.

Пользователи под записью радикально высказались о взглядах российского наемника и напомнили о судьбе его "коллег", которые уже стали "грузами 200" на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский писатель и экс-командир боевиков на Донбассе Захар Прилепин заявил, что участвовал в массовых убийствах украинцев и при этом ни о чем не жалеет.