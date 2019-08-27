Приехал удобрять Донбасс: сети разгневало видео признания российского "завоевателя"

В сети появился рассказ российского наемника Антона "Гранта" Горохова из Саратова, который приехал на Донбасс, чтобы убивать украинцев.
Запись с радикально настроенным россиянином опубликовал блогер NecroMancer.
Он указал, что россиянин явно выступает за истребление украинского народа, прикрывая это идеологическими мотивами о "спасении русской цивилизации".
"Грант": я приехал на Донбасс убивать украинцев, потому что для выживания русской цивилизации нам нужны население и территория Украины и Беларуси", - цитирует героя видео автор.
"Грант" (https://t.co/60n931FyxA): я приехал на Донбасс убивать украинцев, потому что для выживания русской цивилизации нам нужны население и территория Украины и Беларуси (https://t.co/kKskJjTG23) #Горохов #роа #рашизм pic.twitter.com/X9emgIsnVh— Necro Mancer (@666_mancer) 27 августа 2019 г.
Пользователи под записью радикально высказались о взглядах российского наемника и напомнили о судьбе его "коллег", которые уже стали "грузами 200" на Донбассе.
Как сообщал "Апостроф", ранее российский писатель и экс-командир боевиков на Донбассе Захар Прилепин заявил, что участвовал в массовых убийствах украинцев и при этом ни о чем не жалеет.