Тяжело поверить: в сети показали необычные фото Путина

В интернете обнародовали две фотографии президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанные с разницей в 10 лет.

Соответствующие снимки разместил на своей странице в Twitter журналист Денис Казанский.

"Тяжело поверить, что это один и тот же человек, конечно. Всего за 10-12 лет такие перемены... Если это пластика, то зачем нужна такая пластика???" - написал он.

"Там у них этих пыней... Каждого последующего они лепят похожим на предыдущего. Поэтому такая разница с первоначальным шаблоном", "Какой был удмурт, такой и юзают", " Да это у них "импортозамещение", "Надеюсь, не увидим, что будет с ним еще через 10 лет", "Так и поведение на публике поменялось", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее Путин рассмешил сеть новой выходкой, угостив главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым.