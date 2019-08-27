В Киеве водитель маршрутки поиздевался над инвалидом войны, потерявшим зрение на Майдане: видео

Мужчина, который утратил зрение в ходе Революции Достоинства и получил инвалидность, стал жертвой хамства со стороны водителя междугородней маршрутки.

Об этом сообщается в Telegram сообщества "Киев оперативный".

Водитель буквально вытолкнул мужчину из салона, когда узнал, что тот – льготник.

"На станции метро Лесная сел в маршрутку "Киев-Чернигов" и предъявил УБД. Водитель без лишних слов сразу начал выталкивать меня. Затем стал доказывать, что я по закону обязан взять билет на конечной, то есть у станции метро Дарница (хотя конечная у них на Лесной)", - рассказал пострадавший.

Также он отметил, что водитель и так нарушил нормы безопасности для перевозки пассажиров, поскольку у него в междугороднем автобусе стояли люди.

После возмущений со стороны мужчины с инвалидностью водитель заблокировал еще и соседний автобус, чтобы тот не смог туда зайти, а после этого позвал своих друзей и набросился на пострадавшего с угрозами и попытался его задушить.

"Водитель оттолкнул меня и когда я развернулся спиной, ничего не ожидая, начал душить меня сзади… Я чуть не задохнулся. Я решил вызвать полицию. Водитель сразу закрыл двери на ключ и оскорбил меня", - добавил он.

Полицейские после прибытия на место событий не смогли найти аргументов для защиты ветерана, и он отправился в отделение писать заявление о совершение уголовного правонарушения на водителя.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре водитель унизил участника боевых действий и отказался везти его бесплатно на маршрутном такси.