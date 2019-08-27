Засветился ли Богдан на "пленках НАБУ": в ГПУ дали интересный ответ, видео

В Генеральной прокуратуре Украины объяснили, фигурирует ли глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в записях разговоров судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

Об этом говорится в интервью начальника департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка BIHUS info, опубликованном на канале в YouTube.

"Из тех материалов, (уже рассекреченных – прим. ред.), которые у нас на сегодняшний день есть, следователи не докладывали мне о наличии таких материалов. И соответственно продолжается процесс рассекречивания. И если какая-нибудь подобная информация есть, она будет известна следователям и прокурорам", - рассказал он.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в сети резко высказались о деле против "всесильного" киевского суда.