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Наступает время "Ч": в сети резко высказались о деле против "всесильного" киевского суда

понедельник, 29 июля 2019, 13:11
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Известный волонтер, блогер и общественный деятель Роман Синицын осудил затягивание дела с обысками в помещении Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Третий день Павел Волк (глава ОАСК, - прим. ред.) и другие фигуранты могут пересечь границу, убежать и избежать ответственности. …Третий день общество не понимает: уж не задумала новая власть сделать вид, что этих записей не существует, в здании на ул. Петра Болбочана, 8 действительно находится суд, а Павлу Вовку и его подопечным ничего не мешает продолжать оставаться "судьями" и оказывать свое "волчье правосудие"? – задается вопросом волонтер.

При этом пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лриса Сарган на своей странице в Facebook указала на виновников сложившейся ситуации.

"Лишь в 10:55 понедельника, 29.07.19, подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителя Генпрокурора. Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк (Сергей, начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры, - прим. ред.)", - отметила она.

Ранее в мае Окружной административный суд признал незаконной национализацию ПриватБанка в 2016 году. Правительство обжаловало это решение.

22 апреля этот же суд приостановил действие приказа Министерства культуры Украины об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви (Московского патриархата).

Окружной административный суд Киева был создан в 2004 году указом Леонида Кучмы. 30 мая 2015 года председателем суда был избран Павел Вовк, который работает в этом суде с 2007 года. До этого он был помощником-консультантом главы Одесской национальной юридической академии, экс-народного депутата Сергея Кивалова.

Как сообщал "Апостроф", накануне Окружной админсуд Киева отменил решение правления Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Юнисон" беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

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