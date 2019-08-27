"Знаменитого" российского робота настигла новая беда: в сети волна смеха

Российский робот "Федор",который "прославился" ЧП в космосе, настигла новая беда - ему вместо ног приделают руки.

Об этом говорится на странице робота в Twitter.

"Федор", а ты не хотел бы сменить бесполезные в невесомости ноги на дополнительную пару рук?" - поинтересовалась одна из его подписчиц.

"На втором этапе в рамках ВКД так и будет. Уже обсуждалось конструкторами. Но сейчас не хотелось бы шокировать экипаж", - "ответил" он.

Это вызвало волну смеха в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли очередную космическую аварию россиян, поводом для карикатуры стала неудачная стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией.